  4. Besonderes Geschenk: Jubiläum mit Wurzeln: Wie Quedlinburg 35 Jahre Wowi würdigt

35 Jahre Engagement für Quedlinburg: Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft hat nicht nur Wohnungen saniert und geschaffen, sondern das Stadtbild geprägt. Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Geschenk.

Von Petra Korn 23.11.2025, 18:30
Das 35-jährige Bestehen der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg wurde mit einer Baumpflanzung und einer Plakette gewürdigt. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH ist mit einer Tradition begonnen worden: Die Stadt Quedlinburg hat dieses Jubiläum gewürdigt, indem gemeinsam ein Baum – eine Schenkung an das Unternehmen – gepflanzt und eine Plakette verlegt wurden. Nun ist einer weiteren städtischen Gesellschaft so gratuliert worden.