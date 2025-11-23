Besonderes Geschenk Jubiläum mit Wurzeln: Wie Quedlinburg 35 Jahre Wowi würdigt
35 Jahre Engagement für Quedlinburg: Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft hat nicht nur Wohnungen saniert und geschaffen, sondern das Stadtbild geprägt. Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Geschenk.
23.11.2025, 18:30
Quedlinburg/MZ. - Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH ist mit einer Tradition begonnen worden: Die Stadt Quedlinburg hat dieses Jubiläum gewürdigt, indem gemeinsam ein Baum – eine Schenkung an das Unternehmen – gepflanzt und eine Plakette verlegt wurden. Nun ist einer weiteren städtischen Gesellschaft so gratuliert worden.