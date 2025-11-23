35 Jahre Engagement für Quedlinburg: Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft hat nicht nur Wohnungen saniert und geschaffen, sondern das Stadtbild geprägt. Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Geschenk.

Das 35-jährige Bestehen der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg wurde mit einer Baumpflanzung und einer Plakette gewürdigt.

Quedlinburg/MZ. - Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH ist mit einer Tradition begonnen worden: Die Stadt Quedlinburg hat dieses Jubiläum gewürdigt, indem gemeinsam ein Baum – eine Schenkung an das Unternehmen – gepflanzt und eine Plakette verlegt wurden. Nun ist einer weiteren städtischen Gesellschaft so gratuliert worden.