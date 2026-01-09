weather schneeschauer
  4. Feuerwehreinsatz: Alarm in der Oberstraße: Ascherslebens Feuerwehr rückt wegen Brandgeruchs aus

Anwohner riechen Rauch im Hausflur und rufen die Feuerwehr. In einem Mehrfamilienhaus in der Ascherslebener Oberstraße finden die Einsatzkräfte die Ursache schnell.

Von Katrin Wurm 09.01.2026, 23:08
Brandgeruch und Rauch im Hausflur haben am Freitagabend die Feuerwehr in die Ascherslebener Oberstraße gerufen.
Aschersleben/MZ - Sirenen und Vollalarm am Freitagabend: Gegen 20 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben in die Oberstraße gerufen. Anwohnerinnen und Anwohner melden einen Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus. Der Anruf löst den Einsatz aus.