Alarm in der Oberstraße: Ascherslebens Feuerwehr rückt wegen Brandgeruchs aus

Aschersleben/MZ - Sirenen und Vollalarm am Freitagabend: Gegen 20 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben in die Oberstraße gerufen. Anwohnerinnen und Anwohner melden einen Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus. Der Anruf löst den Einsatz aus.