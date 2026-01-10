Die neue Kita in Roitzsch wird kommen. Doch langsam wird klar, dass sich die Stadt Sandersdorf-Brehna von einer ihrer Immobilien trennen muss. Welche Varianten es gibt.

Sind drei Gebäude eins zu viel? Welche Auswirkungen die neue Kita in Roitzsch haben könnte

Mario Willer sitzt im „Alten Rathaus“ dort, wo sich einst das Bürgermeister-Büro befand. Die Räume sind aktuell ungenutzt.

Roitzsch/MZ. - Die neue Kita in Roitzsch wird kommen, das ist Fakt. Doch mit dieser kommen auf die Gemeinde so manche Fragen zu. Ganz nach dem Motto: Wer die Wahl hat, hat die Qual, muss dort perspektivisch eine Entscheidung getroffen werden. Bei dieser geht es auch um den möglichen Erhalt des „Alten Rathauses“, das tief mit der Roitzscher Geschichte und der Identität seiner Bürger verwurzelt ist.