Eine Frau hat am Montag auf einem Spaziergang im nördlichen Bereich des Mühlgrabens in Gräfenhainichen eine Leiche gefunden. Nun konnte die Identität des Mannes ermittelt werden.

Nach grausigem Fund in Gräfenhainichen: Leiche im Mühlgraben ist identifiziert

Eine Spaziergängerin hat am Montag im nördlichen Bereich des Mühlgrabens in Gräfenhainichen eine Leiche gefunden.

Gräfenhainichen. – Am Montagnachmittag ist eine leblose Person im nördlichen Bereich des Mühlgrabens in Gräfenhainichen gefunden worden. Die Polizei wurde laut eigenen Angaben von einer Spaziergängerin über den Fund informiert.

Demnach war die Frau auf einem Spaziergang unterwegs, als sie gegen 16.30 Uhr auf einen leblosen Mann im nördlichen Bereich des Mühlgrabens stieß.

Ein sofort alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Unbekannten feststellen. Die Leiche wurde anschließend von der Freiwilligen Feuerwehr aus Gräfenhainichen geborgen.

Spaziergängerin findet Leiche in Gräfenhainichen: Todesursache noch ungeklärt

Inzwischen, so die Polizei am Mittwochnachmittag, habe der Mann identifiziert werden können. Es handele sich demnach um einen 48-Jährigen aus Gräfenhainichen.

Zur genauen Todesursache macht die Polizei derzeit keine Angaben. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen. Zur Klärung der Todesumstände wurde unter anderem eine rechtsmedizinische Untersuchung veranlasst.