Mansfeld-Südharz konnte über mehrere Jahre rund 22 Millionen Euro nutzen, um unter anderem Denkmale zu sanieren und Museen und kulturelle Einrichtungen neu zu gestalten.

Bauernkrieg und Müntzer: So hat Mansfeld-Südharz vom 500-Jährigen profitiert

In der Allstedter Johanniskirche wurde das Müntzer-Oratorium uraufgeführt.

Allstedt/Stolberg/MZ. - Das Gedenkjahr an den Bauernkrieg und den Tod Thomas Müntzers vor 500 Jahren ist vorüber. Zeit für eine Bilanz: Wie hat Mansfeld-Südharz an die Ereignisse erinnert? Und haben die Menschen und der Landkreis auch nachhaltig davon profitiert?