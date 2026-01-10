weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Bilanz nach Gedenkjahr Bauernkrieg und Müntzer: So hat Mansfeld-Südharz vom 500-Jährigen profitiert

Mansfeld-Südharz konnte über mehrere Jahre rund 22 Millionen Euro nutzen, um unter anderem Denkmale zu sanieren und Museen und kulturelle Einrichtungen neu zu gestalten.

Von Helga Koch 10.01.2026, 08:30
In der Allstedter Johanniskirche wurde das Müntzer-Oratorium uraufgeführt.
Allstedt/Stolberg/MZ. - Das Gedenkjahr an den Bauernkrieg und den Tod Thomas Müntzers vor 500 Jahren ist vorüber. Zeit für eine Bilanz: Wie hat Mansfeld-Südharz an die Ereignisse erinnert? Und haben die Menschen und der Landkreis auch nachhaltig davon profitiert?