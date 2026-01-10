Johann Sebastian Bach steht im Mittelpunkt des Escape Rooms im Dürerbundhaus in Köthen. Welcher Fakt zum Hofkapellmeister selbst die Tüftler dahinter überrascht hat.

Köthen/MZ. - Wie viele Bachs den Vornamen Johann hatten? So schwer kann das doch nicht sein, könnte man meinen. Vor allem dann nicht, wenn nur gezählt werden muss. Dass das aber doch ganz schön knifflig sein kann, haben Aaliyah, Johann, Ludwig und Lynn bei ihrem Probedurchlauf festgestellt. Zur Freude von Andreas Schütte, der die Rätsel in diesem Raum mit entwickelt hat und einräumt, dass er selbst mehrmals zählen musste.