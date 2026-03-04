Zum 16. Mal präsentieren sich die Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis beim Forum im Stadthaus. Dieses Mal steht das Thema Diabetes im Vordergrund. Was geboten wird.

Wittenberg/MZ. - „Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe“ – dieses Zitat unbekannter Herkunft, das oft dem Dalai Lama zugeschrieben wird, dient dem 16. Wittenberger Selbsthilfeforum als Motto. Die Haltung im Alltag, solle damit demonstriert werden, sagte bei der Vorstellung am Dienstag, Wittenbergs Bürgermeister André Seidig (parteilos). Zwar könne damit keine ärztliche Beratung ersetzt werden, aber sie könne helfen, in die Zukunft zu schauen. Die Selbsthilfe sei kein Randthema, sondern ein wichtiger Teil der Gesellschaft.