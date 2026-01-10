EIL
Bergung ist schwierig Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz nach Lkw-Unfall weiter voll gesperrt
Die Autobahn 38 ist nach dem Lkw-Unfall vom Freitag zwischen dem Rasthof Rohnetal und der Anschlussstelle Eisleben weiterhin voll gesperrt. Busverkehr vorerst weiter eingestellt.
10.01.2026, 08:37
Allstedt/MZ. - Die Autobahn 38 ist in Mansfeld-Südharz in Fahrtrichtung Leipzig zwischen dem Rasthof Rohnetal und der Anschlussstelle Eisleben weiterhin voll gesperrt. Dort war am Freitagvormittag in Schnee und stürmischem Wind ein Sattelzug umgekippt.