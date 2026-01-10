weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Bergung ist schwierig: Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz nach Lkw-Unfall weiter voll gesperrt

EIL
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

Bergung ist schwierig Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz nach Lkw-Unfall weiter voll gesperrt

Die Autobahn 38 ist nach dem Lkw-Unfall vom Freitag zwischen dem Rasthof Rohnetal und der Anschlussstelle Eisleben weiterhin voll gesperrt. Busverkehr vorerst weiter eingestellt.

Von Grit Pommer 10.01.2026, 08:37
Die A 38 zwischen Rohnetal und Eisleben ist weiter voll gesperrt. Schon am Freitag bildete sich dort ein langer Stau.
Die A 38 zwischen Rohnetal und Eisleben ist weiter voll gesperrt. Schon am Freitag bildete sich dort ein langer Stau. Foto: Jürgen Lukaschek

Allstedt/MZ. - Die Autobahn 38 ist in Mansfeld-Südharz in Fahrtrichtung Leipzig zwischen dem Rasthof Rohnetal und der Anschlussstelle Eisleben weiterhin voll gesperrt. Dort war am Freitagvormittag in Schnee und stürmischem Wind ein Sattelzug umgekippt.