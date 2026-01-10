Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

In einem Umspannwerk im südlichen Saalekreis kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Notabschaltung. Grund war laut Netzbetreiber Mitnetz ein gelegter Brand in einem Trafohäuschen.

Großkayna/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ein Feuer in einer Trafostation gelegt. Wie Lisa Knaus, Sprecherin des Netzbetreibers Mitnetz, berichtete sei es deshalb um 0.41 Uhr zu einer Notabschaltung des Umspannwerks Großkayna gekommen. Bewohner waren in der Folge kurzzeitig ohne Strom.