weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Mitnetz reagiert schnell: Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

EIL
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

Mitnetz reagiert schnell Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

In einem Umspannwerk im südlichen Saalekreis kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Notabschaltung. Grund war laut Netzbetreiber Mitnetz ein gelegter Brand in einem Trafohäuschen.

Von Robert Briest Aktualisiert: 10.01.2026, 09:45
Attacke auf ein Trafohäuschen
Attacke auf ein Trafohäuschen imago images/Waldmüller

Großkayna/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ein Feuer in einer Trafostation gelegt. Wie Lisa Knaus, Sprecherin des Netzbetreibers Mitnetz, berichtete sei es deshalb um 0.41 Uhr zu einer Notabschaltung des Umspannwerks Großkayna gekommen. Bewohner waren in der Folge kurzzeitig ohne Strom.