Die Gemeinde Südharz hat diesmal die Besucherzahlen über Weihnachten und den Jahreswechsel akribisch erfasst. Was dabei noch aufgefallen ist.

Josephskreuz und Schloss Stolberg bleiben Besuchermagnete über die Feiertage

Das Josephskreuz gehört seit eh und je zu den beliebtesten touristischen Zielen im Südharz.

Südharz/MZ. - Einmal mehr hat sich das Josephskreuz an der Spitze behauptet. Nicht nur, weil es auf dem höchsten Berg in Mansfeld-Südharz steht, sondern auch dank seiner Besucherzahlen über Weihnachten und den Jahreswechsel - zumindest im Vergleich aller touristischen Ausflugsziele der Gemeinde Südharz.