Retter gesucht Vier Stellen unbesetzt: ASB im Salzlandkreis sucht dringend Notfallsanitäter
Beim ASB im Salzlandkreis fehlen derzeit Notfallsanitäter. Wie der Fachkräftemangel entsteht und was der ASB tut, um die Versorgung weiter zu sichern.
25.02.2026, 08:00
Aschersleben/MZ - Wer selbst mal in eine medizinische Notlage kommt, weiß: Schnelle und gute Versorgung ist in einer solchen Situation wichtig. Dafür braucht es aber selbstverständlich geschultes Personal, das in solchen Fällen eingreifen kann. Beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Salzlandkreis steht man in dieser Hinsicht gerade vor großen Herausforderungen: Die Fachkräfte fehlen. „Das Problem besteht aber nicht nur bei uns. Jeder Rettungsdienstbereich ist im Moment auf der Suche nach Notfallsanitätern“, erklärt ASB-Rettungsdienstleiter Daniel Schweigert.