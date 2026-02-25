Beim ASB im Salzlandkreis fehlen derzeit Notfallsanitäter. Wie der Fachkräftemangel entsteht und was der ASB tut, um die Versorgung weiter zu sichern.

Die Einsatzkräfte des ASB trainieren ihre Fähigkeiten bei verschiedenen Übungen – wie hier gemeinsam mit der Feuerwehr Gatersleben.

Aschersleben/MZ - Wer selbst mal in eine medizinische Notlage kommt, weiß: Schnelle und gute Versorgung ist in einer solchen Situation wichtig. Dafür braucht es aber selbstverständlich geschultes Personal, das in solchen Fällen eingreifen kann. Beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Salzlandkreis steht man in dieser Hinsicht gerade vor großen Herausforderungen: Die Fachkräfte fehlen. „Das Problem besteht aber nicht nur bei uns. Jeder Rettungsdienstbereich ist im Moment auf der Suche nach Notfallsanitätern“, erklärt ASB-Rettungsdienstleiter Daniel Schweigert.