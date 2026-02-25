weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Sicherheit beim Fahrradfahren: Diese Ecken sind besonders gefährlich für Radfahrer in Merseburg

Sicherheit beim Fahrradfahren Diese Ecken sind besonders gefährlich für Radfahrer in Merseburg

Laut dem ADFC-Fahrrad-Klimatest haben sich die Bedingungen für Radfahrer in Merseburg verbessert. Doch es gibt nach wie vor einige Hindernisse. Welche Straßen besonders gefährlich sind und welche Verbesserungsvorschläge es dafür gibt.

Von Luise Mosig 25.02.2026, 09:00
An der Weißen Mauer in Merseburg leben Radfahrer gefährlich, müssen sich zwischen Straßenbahngleisen und Autos behaupten.
An der Weißen Mauer in Merseburg leben Radfahrer gefährlich, müssen sich zwischen Straßenbahngleisen und Autos behaupten. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Fahrradfahrer leben gefährlich. Schon allein, weil sie bei etwaigen Kollisionen mit Autos oder Lkw aufgrund ihrer Exponiertheit oft den Kürzeren ziehen. Aber vor allem auch, weil ihre Belange bei der Verkehrsplanung jahrelang nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das ist nicht nur in Merseburg so, sondern generell ein Problem.