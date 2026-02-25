Laut dem ADFC-Fahrrad-Klimatest haben sich die Bedingungen für Radfahrer in Merseburg verbessert. Doch es gibt nach wie vor einige Hindernisse. Welche Straßen besonders gefährlich sind und welche Verbesserungsvorschläge es dafür gibt.

Diese Ecken sind besonders gefährlich für Radfahrer in Merseburg

An der Weißen Mauer in Merseburg leben Radfahrer gefährlich, müssen sich zwischen Straßenbahngleisen und Autos behaupten.

Merseburg/MZ. - Fahrradfahrer leben gefährlich. Schon allein, weil sie bei etwaigen Kollisionen mit Autos oder Lkw aufgrund ihrer Exponiertheit oft den Kürzeren ziehen. Aber vor allem auch, weil ihre Belange bei der Verkehrsplanung jahrelang nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das ist nicht nur in Merseburg so, sondern generell ein Problem.