Magdeburg/MZ - Nach zahlreichen Fällen von Verwandten-Anstellungen in der AfD gibt es nun auch einen prominenten Fall in Sachsen-Anhalts CDU: Die Mutter des Landesrechnungshof-Präsidenten Kay Barthel arbeitet für Guido Heuer, den Chef der Landtagsfraktion. Das berichtet der MDR. Alle drei sind Christdemokraten.

Heuer bestätigte dem Sender, dass das Beschäftigungsverhältnis seit seinem Einzug in den Landtag im Jahr 2016 bestehe. Die Frau habe langjährige Berufserfahrung und fachlichen Expertise, sagte er dem MDR. Seit ihrem Renteneintritt 2021 sei sie nur noch geringfügig als Vertretungskraft beschäftigt.

Heuer: Anstellung von Frau Barthel basiert „auf sachlichen Gründen“

„Im Gegensatz zur systematischen Überkreuzbeschäftigung bei der AfD basiert mein Arbeitsverhältnis mit Frau Barthel auf sachlichen Gründen“, sagte Heuer dem MDR.

Allerdings gibt es weitere Verquickungen in dem Fall. Heuers Wahlkreisbüro in Sülzetal-Langenweddingen (Börde) befinden sich in einer Immobilie, die der Familie Barthel gehört. Beide Seiten bestätigten auf MDR-Anfrage entsprechende monatliche Mietzahlungen.

Immobilie mit Wahlkreisbüro in der Börde ist im Besitz der Familie Barthel

Offen blieb jedoch die Höhe. Kay Barthel ist nach MDR-Recherchen offenbar Miteigentümer der Immobilie. „Im Grundbuch stehen meine Eltern und ich“, teilte er dem Sender mit. Mieteinnahmen seien ihm zu keinem Zeitpunkt zugeflossen.