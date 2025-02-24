Während Schnee, Frost und Kälte in den vergangenen Wochen Sachsen-Anhalt fest im Griff hatten, gibt es nun einen großen Umschwung. Laut DWD kommt es in der letzten Februarwoche zu frühlingshaften Temperaturen bis zu 18 Grad Celsius.

In Sachsen-Anhalt machen sich frühlingshafte Temperaturen breit. Das Thermometer klettert im Laufe der Woche auf bis zu 18 Grad Celsius.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde und feuchte Luft gelangt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) durch Frontausläufer eines Nordatlantiktiefs nach Sachsen-Anhalt. Dies führt zeitweise zu Schauern oder Gewittern.

So ist beispielsweise im Harz mit Windböen und vereinzelt auch mit stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten um die 70 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Frühlingshaftes Wetter in Sachsen-Anhalt zur Wochenmitte

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch, dem 25. Februar, aufgelöst hat, zeigt sich der Himmel heiter. Bei 13 bis 16 Grad bleibt es laut DWD trocken.

Niederschlagsfrei bleibt es auch in der Nacht zu Donnerstag, dem 26. Februar. Lokal kann es zu Nebelbildung kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 6 Grad.

Milde Temperaturen und Sturmböen auf dem Brocken

Zunächst heiter und trocken zeigt sich Donnerstag, der 26. Februar. Erst am Nachmittag und Abend sollen laut DWD Wolken aufziehen. Das Thermometer klettert auf bis zu 18 Grad. Auf dem Brocken gibt es weiterhin Sturmböen.

Die Nacht zu Freitag, dem 27. Februar, zeigt sich wechselnd bewölkt. Regional, vor allem in der Nordhälfte von Sachsen-Anhalt, ist mit Schauern zu rechnen.

Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Auf dem Brocken toben teils schwere Sturmböen.

Trotz Regen: Temperaturen von bis zu 18 Grad

Am Freitag, dem 27. Februar, bleibt es stark bewölkt, gebietsweise fällt leichter Regen. Die Höchstwerte erreichen 16 bis 18 Grad, in den Harzhochlagen um 12 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

In der Nacht zu Samstag, dem 28. Februar, ist es anfangs noch stark bewölkt, örtlich fällt etwas Regen. Im weiteren Verlauf lockert es zeitweise auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 7 Grad.

Frühlingshafte Temperaturen am Wochenende

Am Samstag, dem 28. Februar, wird es überwiegend stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad, im Harz 7 bis 11 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. März, bleibt es stark bewölkt mit gebietsweisem Regen. Die Temperaturen gehen auf 0 bis 3 Grad zurück.