In der WeißenfelserInnenstadt stehen 50 Prozent der Ladenflächen leer. Was Immobilienmakler und Vermieter sagen, welche Ursache Händler sehen und wie die Stadt gegensteuern will.

50 Prozent Leerstand bei Geschäften in Weißenfelser Innenstadt - Wie steht es um Handel und Zukunft?

Mit Müller wird die Weißenfelser Innenstadt im April ein Zugpferd verlieren. Viele treibt die Sorge um, dass die Lichter dann ganz ausgehen.

Weißenfels - Wer durch die Weißenfelser Innenstadt bummelt, dem fällt es auf: Viele Geschäfte in der Jüdenstraße stehen leer. In Schaufenstern weisen Schilder darauf hin, dass Nachmieter gesucht werden. Doch das ist nicht mehr so einfach, weiß Martin Göckeritz.