Den vierten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine verbringen viele der in Zeitz lebenden Geflüchteten im Ukrainischen Zentrum. Warum sie nicht allein bleiben.

Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine: Wie ein Baum an diesem schweren Tag in Zeitz hilft

Der Baum des Halts füllte sich während des Tages der offenen Tür im Ukrainischen Zentrum in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Immer wieder ist auf den Blättern das Wort Frieden zu lesen, aber auch Heimat, Liebe, Kinder. Sie füllen nach und nach den Baum des Halts im Ukrainischen Zentrum für Integration und Kulturaustausch Zeitz. „Jeder, der heute zu uns kommt, muss ein Blatt an diesem Baum aufhängen“, sagt Nataliia Kyrychenko, die Geschäftsführerin des Ukrainischen Zentrums. Am Abend würde man dann sehen, wie viele Besucher zu diesem Tag der offenen Tür da gewesen seien.