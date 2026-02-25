Urteil am Amtsgericht Köthen Verkauf von Modellbahn-Loks - Warum ein einschlägig vorbestrafter Mann eine Bewährungsstrafe erhält

Ein 43 Jahre alter Mann aus Bernburg, der früher in Köthen wohnte, ist am Amtsgericht wegen Betrugs verurteilt worden. Die Beweisaufnahme wurde erschwert, weil der Angeklagte vom Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machte.