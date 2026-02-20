Traurige Nachricht der Polizei: Eine 70-Jährige aus Naumburg, die seit Tagen als vermisst galt, ist nicht mehr am Leben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Naumburg (Saale). – Eine seit vergangener Woche vermisste Seniorin aus Naumburg ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau auf einem Friedhof in der Stadt entdeckt.

Ein Notarzt stellte ihren Tod fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Seniorin war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden.

Vermisste Seniorin aus Naumburg tot: Familien werden betreut

Die Angehörigen wurden den Angaben nach umgehend über den Tod der Frau informiert. Ein Team der psychosozialen Notfallversorgung war vor Ort im Einsatz, um die Familie zu betreuen.

Die Polizei hatte umfangreich sowohl mit einem Hubschrauber als auch mit Drohnen und Spürhunden erfolglos nach der Vermissten gesucht und auch die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten.