Eigentlich sollte das Zukunftszentrum in Halle mit gut 200 Millionen Euro schon viel Geld kosten. Warum Experten die Prognose hochschrauben - und was Untermieter bringen sollen.

So soll es mal aussehen: Das Zukunftszentrum in Halle.

Halle/MZ. - Dem Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle droht eine drastische Steigerung der Baukosten. Bislang ging die Bundesregierung von rund 200 Millionen Euro aus. Eine neue Kostenschätzung des Bundesbauministeriums erwartet nun allerdings eine deutlich höhere Summe für den Neubau, der am Riebeckplatz in Halle entstehen soll.