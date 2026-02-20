weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Großes Projekt: Neubau auf Riebeckplatz: Warum das Zukunftszentrum in Halle für viele immer noch ein Fremdkörper ist

Jetzt live:
Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel
Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel

Großes Projekt Neubau auf Riebeckplatz: Warum das Zukunftszentrum in Halle für viele immer noch ein Fremdkörper ist

Die Ansprüche an das Zukunftszentrum sind hoch, doch noch bleibt vieles diffus. Warum die Betreibergesellschaft dafür Verständnis hat und was sich Halles OB wünscht.

Von Dirk Skrzypczak 20.02.2026, 12:54
Das Modell zeigt das Zukunftszentrum und seinen Standort auf dem Riebeckplatz. Zur Orientierung: links neben dem Gebäude ist das Rondell.
Das Modell zeigt das Zukunftszentrum und seinen Standort auf dem Riebeckplatz. Zur Orientierung: links neben dem Gebäude ist das Rondell. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Das Salinemuseum in Halle ist so etwas wie die aktuelle Heimat der Betreibergesellschaft des Zukunftszentrums, das 2030 auf dem Riebeckplatz öffnen soll. Die Bundes-GmbH hat ihre Büros zwar bei der Wohnungsgesellschaft HWG am Hansering. Doch die Saline nutzt das Rumpfteam für repräsentative Zwecke. Im Sommer 2025 wurden dort die Entwürfe des Architekturwettbewerbs gezeigt. Jetzt war die kühle Saline Schauplatz des ersten Zukunftszentrums-Neujahrsempfangs. Ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem noch immer viele Frage offenblieben.