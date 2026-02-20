Die Ansprüche an das Zukunftszentrum sind hoch, doch noch bleibt vieles diffus. Warum die Betreibergesellschaft dafür Verständnis hat und was sich Halles OB wünscht.

Neubau auf Riebeckplatz: Warum das Zukunftszentrum in Halle für viele immer noch ein Fremdkörper ist

Das Modell zeigt das Zukunftszentrum und seinen Standort auf dem Riebeckplatz. Zur Orientierung: links neben dem Gebäude ist das Rondell.

Halle (Saale)/MZ. - Das Salinemuseum in Halle ist so etwas wie die aktuelle Heimat der Betreibergesellschaft des Zukunftszentrums, das 2030 auf dem Riebeckplatz öffnen soll. Die Bundes-GmbH hat ihre Büros zwar bei der Wohnungsgesellschaft HWG am Hansering. Doch die Saline nutzt das Rumpfteam für repräsentative Zwecke. Im Sommer 2025 wurden dort die Entwürfe des Architekturwettbewerbs gezeigt. Jetzt war die kühle Saline Schauplatz des ersten Zukunftszentrums-Neujahrsempfangs. Ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem noch immer viele Frage offenblieben.