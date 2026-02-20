Soll eine Sichtachse geschaffen werden? Stadtrat in Alsleben will noch abwarten.

Für einen freien Blick vom Wasserturm müssten Bäume verschnitten werden

Alsleben/MZ. - Die Stadt Alsleben will notwendige Schönheitsreparaturen am Wasserturm auf dem Kringel in Alsleben unterstützen. Darüber informierte Bürgermeisterin Anja Twietmeyer (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Konkret müssten die Holzbestandteile gewartet, also etwa gestrichen werden.