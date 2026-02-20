weather wolkig
Alsleben
  4. Wahrzeichen von Alsleben: Für einen freien Blick vom Wasserturm müssten Bäume verschnitten werden

Soll eine Sichtachse geschaffen werden? Stadtrat in Alsleben will noch abwarten.

Von Susanne Schlaikier 20.02.2026, 14:05
Der Wasserturm in Alsleben.
Foto: Engelbert Pülicher

Alsleben/MZ. - Die Stadt Alsleben will notwendige Schönheitsreparaturen am Wasserturm auf dem Kringel in Alsleben unterstützen. Darüber informierte Bürgermeisterin Anja Twietmeyer (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Konkret müssten die Holzbestandteile gewartet, also etwa gestrichen werden.