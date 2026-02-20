Senioren im Visier Betrugsserie im Harzkreis: Falsche Polizisten stehlen 90-Jähriger in Quedlinburg ein Kilogramm Gold

Im Harzkreis reißt eine Betrugsserie nicht ab: Erst verlor eine Seniorin einen hohen vierstelligen Geldbetrag, einen Tag später ergaunerten Unbekannte von einer 90-Jährigen Gold im Wert von 135.000 Euro.