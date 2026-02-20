weather wolkig
Im Harzkreis reißt eine Betrugsserie nicht ab: Erst verlor eine Seniorin einen hohen vierstelligen Geldbetrag, einen Tag später ergaunerten Unbekannte von einer 90-Jährigen Gold im Wert von 135.000 Euro.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 20.02.2026, 15:49
Betrüger haben im Harzkreis zugeschlagen und von einer 90-Jährigen aus Quedlinburg ein Kilogramm Gold ergaunert. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Quedlinburg/Halberstadt. - Erneut haben skrupellose Täter im Harzkreis eine Seniorin böse betrogen. Eine hochbetagte Quedlinburgerin verlor Gold im Gegenwert einer sechsstelligen Summe.