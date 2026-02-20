Neuer Umweltverein im Südharz Neuer Verein im Südharz kämpft für besseren Hochwasserschutz an der Helme
Der Förderverein will Hochwassergefahren entlang der Helme eindämmen und die Flusslandschaft neu beleben. Welche Ziele er sich setzt.
20.02.2026, 16:30
Südharz/MZ. - Der Südharz ist um einen Verein reicher: Der soeben gegründete Förderverein Helme setzt es sich zum Ziel, „die Lebensqualität in der Südharzregion langfristig zu sichern und Landwirtschaft, Wirtschaft, Natur und Tourismus in Einklang zu bringen“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.