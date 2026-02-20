Der Förderverein will Hochwassergefahren entlang der Helme eindämmen und die Flusslandschaft neu beleben. Welche Ziele er sich setzt.

Neuer Verein im Südharz kämpft für besseren Hochwasserschutz an der Helme

Keineswegs idyllisch: Im Winter 2023/24 überflutete das Wasser der Helme weite Bereiche der Goldenen Aue. Künftig solchen Ereignissen entgegenzuwirken, hat sich der jüngst gegründete Förderverein Helme in seine Satzung geschrieben.

Südharz/MZ. - Der Südharz ist um einen Verein reicher: Der soeben gegründete Förderverein Helme setzt es sich zum Ziel, „die Lebensqualität in der Südharzregion langfristig zu sichern und Landwirtschaft, Wirtschaft, Natur und Tourismus in Einklang zu bringen“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.