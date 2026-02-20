Dessau/MZ. - Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Donnerstag, 19. Februar, in der Argenteuiler Straße gekommen. Die 30-jährige Fahrerin eines VW Multivan hatte gegen 18.20 Uhr an einer roten Ampel gestanden und wollte nach links in die Mannheimer Straße abbiegen. Als die Ampel auf „Grün“ schaltete, fuhr die Frau kurz an, musste jedoch wieder stoppen, da ein Fahrzeug vor ihr unvermittelt wieder stehen blieb. Die 18-jährige Fahrerin eines Hyundai kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, so dass sie mit dem VW kollidierte.

Durch den Aufprall verletzten sich die 30-Jährige sowie deren 32-jähriger Beifahrer. Beide lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort ab und wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.