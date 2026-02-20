weather wolkig
  Wortgefecht im Ausschuss: "Das ist respektlos" - Halles OB Vogt und Linken-Fraktionsvorsitzende Müller geraten aneinander

Halles Linken-Fraktionsvorsitzende Katja Müller und Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) lieferten sich ein öffentliches Wortgefecht. Worum es bei dem Streit ging und warum beide sich gegenseitig Respektlosigkeit vorwarfen.

Von Jonas Nayda 20.02.2026, 17:55
Bei einer Sitzung im Wappensaal des Stadthauses gerieten Oberbürgermeister Vogt und Linken-Fraktionsvorsitzende Müller verbal aneinander.
Bei einer Sitzung im Wappensaal des Stadthauses gerieten Oberbürgermeister Vogt und Linken-Fraktionsvorsitzende Müller verbal aneinander. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Halles Linken-Fraktionsvorsitzende Katja Müller darf man wohl getrost als die schärfste Kritikerin von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bezeichnen. Regelmäßig legt sie bei Ratssitzungen sprichwörtlich den Finger in die Wunde und bringt das Stadtoberhaupt in Erklärungsnot, wenn mal etwas in der Verwaltung nicht ganz rund läuft. Beim Hauptausschuss am vergangenen Mittwoch ist der verbale Schlagabtausch zwischen Müller und Vogt jedoch beinahe eskaliert.