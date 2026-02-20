Im vorigen Jahr verlor der VorOrt-Verein in Dessau fast 60.000 Euro an Betrüger. Nun ist eine Baufirma auf betrügerische Rechnungen hereingefallen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Im vorigen Jahr verlor der VorOrt-Verein in Dessau fast 60.000 Euro. Betrüger hatten dem Vorstand eine täuschend echte E-Mail einer Baufirma geschickt, die gerade eine Wärmepumpe und eine Solaranlage eingebaut hatte. Die Iban war allerdings ausgetauscht. Der Verein überwies die Summe – und das Geld war futsch.

Nun verweist die Dessau-Roßlauer Polizei auf einen ähnlichen Fall. Diese hat die Mitarbeiterin eines Dessauer Bauunternehmens am Donnerstag, 19. Februar, im Polizeirevier angezeigt.

Nach Angaben der Frau hatte die Firma am Montag die Rechnung eines Lieferanten erhalten. Den Rechnungsbetrag im unteren fünfstelligen Bereich zahlte die Firma auf das angegebene Konto unter Nutzung der in der Rechnung aufgeführten Bankdaten. Am Donnerstag stellte die Mitarbeiter dann fest, dass die Bankverbindung der gezahlten Rechnung von der Bankverbindung der Originalrechnung, die im digitalen Postfach einging, abwich und die Zahlung somit auf ein durch Betrüger genutztes Konto erfolgte. Beide Rechnungen waren nach Angaben der Polizei inhaltlich identisch und unterschieden sich lediglich durch die abweichende Bankverbindung.

Über die Hausbank der Baufirma wurde nach Bekanntwerden des Betruges umgehend ein Überweisungsrückruf veranlasst. Ob das gelang, war am Freitag noch offen.