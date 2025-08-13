Knapp 60.000 Euro fehlen für die Sanierung des Dessauer Vor-Ort-Hauses in der Wolfgangstraße. Die musste erstmal gestoppt werden. Der Verein sucht nun nach Geldquellen und startete auch eine Spendenaktion.

60.000 Euro an falsche Firma überwiesen - Nach großem Internetbetrug kämpft Vor Ort-Verein um sein Haus

Wie geht es weiter in Dessau

Ulrike Kegler und Wencke Hamann vom Vereinsvorstands an der historischen Eingangstür des Vor-Ort-Hauses

Dessau/MZ. - Eine von insgesamt drei Brandschutztüren für das Vor-Ort-Haus ist mit Hilfe von Spendengeldern finanziert. Mit 5.000 Euro sind deren Kosten veranschlagt. 54 Spenden in einem Gesamtwert von 8.366 Euro sind bisher auf dem Spendenkonto für den Vor-Ort-Verein Dessau auf der Plattform betterplace.org eingegangen. 58.310 Euro werden benötigt, um die begonnene Sanierung des Vor-Ort-Hauses weiterführen zu können.