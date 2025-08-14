Mit Daniela Hähnel hat die Kreisvolkshochschule in Anhalt-Bitterfeld wieder eine Chefin. Die 49-Jährige will alte Netzwerke zu reaktivieren.

Team Köthen: Daniela Hähnel arbeitet eng mit ihrem Kollegen Andreas Gossert zusammen, von dessen Erfahrung sie gerade zu Beginn profitiert.

Köthen/MZ. - Sie ist neugierig. Sie fragt. Sie will sich vernetzen. Stärker als das in den vergangenen Monaten möglich gewesen sei, als Andreas Gossert mehr oder weniger allein auf weiter Flur war. Der Kursbetrieb, sagt der Bildungsmanager der Kreisvolkshochschule am Standort Köthen, habe da ganz klar Priorität gehabt. Nun ist Daniela Hähnel da – und schon ticken die Uhren wieder etwas anders. Die neue Fachdienstleiterin sorge für frischen Wind, bringe neue Ideen ein und käme aus der Region – all das schätzt der langjährige Mitarbeiter, wie er sagt.