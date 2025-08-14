Der Tierpark in Köthen feiert an diesem Samstag sein Tierparkfest mit einem abwechslungsreichen Programm über neun Stunden. Was da so alles geboten wird.

Köthen/MZ. - Am kommenden Wochenende wird es besonders heiß. Die aktuell hochsommerlichen Temperaturen sollen anhalten. Für all jene, die es nicht unbedingt mit dem Baden haben und lieber kühlere Plätze vorziehen, ist das eine ideale Gelegenheit, den schattigen Tierpark Köthen zu besuchen und mit der ganzen Familie einen erlebnisreichen Tag zu verbringen.

Denn am Samstag, 16. August, lädt der zu seinem Tierparkfest ein. Traditionell wird das Fest nur an runden Jahrestagen gefeiert – in diesem Jahr wäre es allerdings der 141. Geburtstag des Tierparks. „Es hat sich einfach so angeboten und es ist schließlich eine Schnapszahl“, hat Tierpark-Chef Michael Engelmann eine recht eigene Sicht auf die Definition vom Begriff „Schnapszahl“.

Von 10 bis 19 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – vor allem mit vielen Tieren, natürlich auch zum Anfassen. Die Eintrittspreise bleiben die gleichen wie an jedem anderen Tag – alle Programmpunkte sind inklusive. So präsentiert der Tanzverein „Firefoxx“ gegen 10.30 und 15 Uhr seine Showeinlagen. Den ganzen Tag über bieten die Mitglieder des Vereins „Rondo la kulturo“ ein Kinderschminken und verschiedene Bastelaktionen an.

Die Schülerhilfe „easyLearn“ lädt Kinder an ein Glücksrad und zu einem Quiz ein, bei dem die Kids spielerisch ihr Wissen testen und kleine Preise gewinnen können. Zwei Hüpfburgen, je eine für Kleine und Größere, bieten Gelegenheit zur Bewegung. Zudem wird das Fest von einem DJ begleitet. Für Essen und kalte Getränke ist gesorgt. Die Köthen Energie verteilt Popcorn. Zudem gibt es einen Süßwaren- und einen Bubble-Tea-Stand.

Dank der vielen Bäume im Tierpark gibt es ausreichend schattige Plätze zum Verweilen. Ganz wichtig: Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen Parkmöglichkeiten direkt vor dem Tierpark, an der HG-Halle und im Parkhaus in der Wallstraße zur Verfügung.