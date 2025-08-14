Am Hohenweidener See in Schkopau ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen, nachdem ein Kind als vermisst gemeldet wurde. Was bisher bekannt ist.

Am Hohenweidener See bei Schkopau suchten Rettungskräfte am Donnerstag nach einem vermissten Kind.

Schkopau/MZ – In der Gemeinde Schkopau im Saalekreis ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen, nachdem ein Kind im Hohenweidener See als vermisst gemeldet wurde.

Laut Polizeisprecherin Antje Hoppen gab es Hinweise darauf, dass sich ein Kind in einer Notlage befinden könnte.

Feuerwehreinsatz in Schkopau: Kind im Hohenweidener See vermisst

Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort soll ein Kind im Wasser laut Zeugenaussagen mehrfach um Hilfe geschrien haben und sei anschließend untergegangen. Noch ist unklar, wo das Kind ist. Eltern, die ein Kind vermissen, seien nicht vor Ort.

Die Feuerwehr suchte den See mit zwei Booten ab, auch zwei Wärmebild-Drohnen kamen zum Einsatz. Die Polizei hatte den entsprechenden Abschnitt am See geräumt. Badegäste mussten den Bereich verlassen und für die Einsatzkräfte freihalten.

Bei der Suche nach einem vermissten Kind im Hohenweidener See kam auch eine Drohne zum Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Laut Polizeisprecherin Antje Hoppen dauerte die Suche auch nach Einbruch der Nacht noch an. Inzwischen suchen auch Taucher der DLRG Wasserrettung Halle in dem See nach einem vermissten Kind. Wie lange die Suche andauern soll, war am Abend noch unklar.

Bisher gebe es laut Hoppen noch keinen offiziellen Vermisstenfall. Sie bestätigte jedoch, dass Zeugen einen möglichen Badeunfall eines Kindes gesehen haben.