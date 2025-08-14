Die Zahl der vollendeten und versuchten Wohnungseinbrüche steigt seit drei Jahren im Salzlandkreis an. Was die Polizei rät und woher die Täter stammen.

Alle zwei Tage wird im Salzlandkreis in eine Wohnung eingebrochen

Jeden zweiten Tag versuchen Täter im Salzlandkreis, in Wohnungen einzubrechen.

Aschersleben/MZ - Dass das Sicherheitsgefühl nach einem erlebten Einbruch im Eimer ist, wie es der Ascherslebener Physiotherapeut Benny Bormann kürzlich der MZ geschildert hatte, bestätigt auch der Pressesprecher des Landeskriminalamtes Uwe Bachmann. Einbrüche gehören zu den schlimmsten Dingen, die passieren können, hatte er der MZ kürzlich gesagt. Zumal die Aufklärungsquote unter 20 Prozent liege.