Zum neunten Mal findet in Aken die Wirtschafts- und Berufsmesse „Bleib hier!“ statt. Es gibt mehr Aussteller als je zuvor. Einige Unternehmen mussten sogar vertröstet werden.

Bleib – oder komm zurück: Berufsmesse in Aken soll wieder tausende Besucher anlocken

Innerhalb weniger Jahre ist die Messe nach und nach gewachsen, hier eine Aufnahme von 2018.

Aken/MZ. - Es ist ein neuer Rekord: 54 Aussteller werden sich am Sonnabend, 28. Februar, bei der Berufsmesse „Bleib hier!“ in Aken präsentieren, mehr als in allen Jahren zuvor. Einigen interessierten Unternehmen habe man sogar absagen oder sie auf eine Warteliste setzen müssen, erzählt Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn am Dienstag.