Am 7. März findet in der Alten Hobelei in Aschersleben die diesjährige Frauentagsparty statt. Neben Tanz und Musik wartet dabei auch eine Tombola auf die Gäste.

Party mit Musik und Tombola: Am Frauentagswochenende wird in Ascherslebens Alter Hobelei getanzt

In der Alten Hobelei wird am 7. März wieder Frauentag gefeiert.

Aschersleben/MZ - Anlässlich des Frauentages am 8. März hat die Ascherslebener Damenwelt kurz zuvor – am Sonnabend, 7. März – wieder Gelegenheit zu feiern: Ab 20 Uhr findet in der Alten Hobelei, Magdeburger Straße 22a, die diesjährige Frauentagsparty statt. Die Besucherinnen dürfen sich dabei laut einer Ankündigung im sozialen Netzwerk Facebook auf Musik von DJ Normen freuen.

Tombola lockt unter anderem mit Wellness-Wochenende

Doch es kann nicht nur getanzt werden: Bei einer Tombola können einige glückliche Gäste zudem etwas gewinnen. Der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein Wellness-Wochenende für zwei Personen. Zusätzlich werden weitere Preise verlost, kündigen die Organisatoren an.

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr – zunächst nur für Frauen. Ab 23 Uhr können dann auch Männer in der Alten Hobelei vorbeischauen und mitfeiern.

Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich

Tickets für die Frauentagsparty sind bereits jetzt erhältlich, unter anderem online über „TixforGigs“.

Darüber hinaus gibt es die Karten im Vorverkauf an verschiedenen Stellen in der Stadt: in der Tourist-Information, Hecknerstraße 6, Telefon 03473/8 40 94 40, in der Sportsbar One im Ballhaus, Telefon 03473/9 14 80 80, im Sunmaker-Studio, Vorderbreite 10, Telefon 03473/81 26 83, sowie im Ascherslebener E-Center, Telefon 03473/9 22 20.