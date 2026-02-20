Eine Videoaufnahme in den Sozialen Medien zeigt, wie Hunderte tote Fische im Viereckteich des Georgiums treiben. Was hinter dem Massensterben in Dessau-Roßlau stecken könnte und wie es nun weitergeht.

Rätsel um Fischsterben - Was steckt hinter der ökologischen Katastrophe im Georgium?

Dessau-Roßlau/MZ. - Für den Viereckteich im Georgium ist es eine ökologische Katastrophe: Hunderte tote Fische treiben in diesen Tagen in dem Gewässer, teils unter einer Eisschicht, teils an der offenen Oberfläche. Die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hatte neben der MZ auch Grünen-Stadtrat Christoph Kaßner.