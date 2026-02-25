weather wolkig
  4. „Wir verstoßen gegen kein Gesetz!“: Spediteur aus Starsiedel wehrt sich gegen Lärm-Vorwürfe

„Wir verstoßen gegen kein Gesetz!“ Spediteur aus Starsiedel wehrt sich gegen Lärm-Vorwürfe

Wessen Jan Schneller beschuldigt wird.

Von Martin Schumann 25.02.2026, 10:34
Foto: Martin Schumann

Starsiedel - Mit Unverständnis habe er die Vorwürfe zur Kenntnis genommen, die ein Nachbar gegen ihn erhebt, sagt Jan Schneller. Der Speditionsunternehmer hat sich den Zorn von Anwohner David Michael Foksa zugezogen, weil vor allem an Wochenenden auf einem Betriebsgelände am Wiesenweg in Starsiedel Lkw im Stand laufen sollen. Foksa führt darüber Buch, veröffentlicht Videos auf Facebook und hat Schneller bei Stadt und Landkreis angezeigt (die MZ berichtete).