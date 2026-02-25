Lkw einer Spedition in Starsiedel sollen regelmäßig mit laufenden Motoren auf dem Gelände stehen. Einen Nachbarn stört das.

Starsiedel - Mit Unverständnis habe er die Vorwürfe zur Kenntnis genommen, die ein Nachbar gegen ihn erhebt, sagt Jan Schneller. Der Speditionsunternehmer hat sich den Zorn von Anwohner David Michael Foksa zugezogen, weil vor allem an Wochenenden auf einem Betriebsgelände am Wiesenweg in Starsiedel Lkw im Stand laufen sollen. Foksa führt darüber Buch, veröffentlicht Videos auf Facebook und hat Schneller bei Stadt und Landkreis angezeigt (die MZ berichtete).