Antworten auf Fragen zur Verkehrssituation während des Landesfestes vom 5. bis 7. Juni.

Zum Sachsen-Anhalt-Tag ist das Festgebiet in der Bernburger Innenstadt tagsüber für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Bernburg/MZ/tad. - Der Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg rückt näher. Viele Einwohner haben Fragen zur Verkehrssituation während des Festes an die Stadtverwaltung herangetragen, die Sprecherin Julia Tarlatt nachfolgend beantwortet.

Werden die Buslinien innerhalb des Festgebietes ersatzlos gestrichen oder gibt es für diesen Zeitraum Behelfshaltestellen an den Rändern des gesperrten Bereiches?

Es wird zu Einschränkungen im Öffentlichen Personennahverkehr kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man jedoch noch nicht detailliert angeben, welche genauen Fahrplanänderungen es geben wird.

Ab wann wird das Festgebiet für den Verkehr gesperrt?

Es ist zu beachten, dass es auf allen Straßen, Plätzen und Wegen des Festgebietes grundsätzlich schon ab Montag, 1. Juni, 8 Uhr, für den fließenden und ruhenden Verkehr zu Beeinträchtigungen kommen kann. Ab Donnerstag, 4. Juni, 8 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 18 Uhr ist dann das Festgebiet gesperrt.

Wird der ÖPNV auch schon im Vorfeld der eigentlichen Veranstaltung von Einschränkungen betroffen sein?

Aufgrund der oben genannten Festlegung und der bisherigen Absprachen zur zeitlich begrenzten Verlegung des Busbahnhofes an die Liebknechtstraße beziehungsweise zum Bahnhof wird es bereits zu Fahrplanänderungen kommen.

Wie sind die Zufahrtszeiten in den gesperrten Bereich?

Am Donnerstag, 4. Juni, von 0 bis 8 Uhr, am Freitag, 5. Juni, am Samstag, 6. Juni, und am Sonntag, 7. Juni, jeweils von 1 bis 8 Uhr sowie in der Nacht zum Montag, 8. Juni, von 23 bis 8 Uhr. Beim Befahren des Festgebietes in den angegebenen Zeiten ist mit Einschränkungen zu rechnen, da unter Umständen Reinigungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt werden. Unternehmen und Einrichtungen, die auf Lieferverkehr und notwendige Zufahrten angewiesen sind, haben ihre Lieferzeiten dringend anzupassen.

Wie wird das Erreichen von Patienten durch medizinisches Personal oder auch Pflegedienste gewährleistet?

Die Pflegedienste und das medizinische Personal wissen Bescheid und takten die Einschränkungen ein. Qualifizierte Rettungsdienste können jederzeit das Festgebiet befahren.

Was ist mit der Postzustellung?

Die Zusteller sind vollumfänglich informiert. Wie die Zustellung umgesetzt wird, liegt an dem jeweiligen Unternehmen. Fußläufig ist alles möglich.