  4. Lehrermangel in Köthen: Schulleiter schlagen beim Minister Alarm

Grundschulen in Köthen Hilferuf nach dramatischem Unterrichtsausfall - Schulleiterinnen sehen sich mit Problemen allein gelassen

Der Mangel an Lehrern gefährdet die Unterrichtsversorgung in Köthens Grundschulen. Zuständige Behörden sind für die Schulleiterinnen nicht erreichbar. Die suchen jetzt Hilfe bei Bildungsminister Jan Riedel.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 25.02.2026, 12:54
Gut besucht war der CDU-Neujahrsempfang mit Bildungsminister Jan Riedel am Freitag in Köthen. Die örtlichen Schulleiterinnen nutzten den Termin, um den Minister mit dem akuten Lehrermangel in den Grundschulen zu konfrontieren. 
Gut besucht war der CDU-Neujahrsempfang mit Bildungsminister Jan Riedel am Freitag in Köthen. Die örtlichen Schulleiterinnen nutzten den Termin, um den Minister mit dem akuten Lehrermangel in den Grundschulen zu konfrontieren.  Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Sie hatten sich gut platziert. Sie kannten sich. Und sie hatten sich vorbereitet auf die Gesprächsrunde mit Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU). Die Leiterinnen der Köthener Grundschulen nutzten den verspäteten Neujahrsempfang der CDU zu bildungspolitischen Fragen, um sich ihre Probleme von der Seele zu reden und Antworten auf ihre Fragen von höchster Stelle zu bekommen.