Eine Delegation aus Thale hat die Partnerstadt Juvisy-sur-Orge besucht und dabei spannende Einblicke in französische Kultur, Stadtentwicklung und gelebte Freundschaft erhalten. Der Austausch zeigte eindrucksvoll, wie Begegnung und gemeinsames Erleben diese deutsch-französische Partnerschaft seit über 25 Jahren stärken.

In der französischen Stadt Juvisy-sur-Orge gibt es die „Allée de Thale“.

Thale/Juvisy-sur-Orge/MZ. - Schwarz-Weiß-Fotos halten den historischen Moment fest: Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichnen am 22. Januar 1963 im Élysée-Palast in Paris den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Anschließend besiegeln die beiden Männer die Unterzeichnung mit Freundschaftsküssen. Das historische Datum nahmen Mitglieder des Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen zum Anlass, Thales französische Partnerstadt Juvisy-sur-Orge und das 18 Kilometer entfernte Paris zu besuchen.