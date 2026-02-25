Bei der Vorstellung der Kommunalen Wärmeplanung für die Einheitsgemeinde Allstedt ist der Saal in Mittelhausen voll. Was das Papier aufzeigen kann - und was nicht.

Wärmeplanung für die Einheitsgemeinde Allstedt ist fast fertig. Wo könnte man ganz anders heizen?

Eine Frau dreht am Thermostat eines Heizkörpers. Heizt man in der Einheitsgemeinde Allstedt in einigen Jahren anders?

Allstedt/MZ. - Diese Feststellung war Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) gleich bei der Begrüßung wichtig: „Niemand soll zu irgendetwas gezwungen werden!“ Vor sich hatte er in Mittelhausen einen voll besetzten Gemeindesaal. Stadtratsmitglieder, Ortsbürgermeister, aber auch viele interessierte Einwohner aus verschiedenen Orten waren neugierig auf den Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung für die Einheitsgemeinde.