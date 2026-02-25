Trip an legendäre „Barça Academy“ des FC Barcelona Wie Handball-Profis „gemacht“ werden: YouTube-Doku über SCM-Nachwuchs zeigt harten Weg an Spitze
Ein aus Freyburg stammender Filmemacher und ein Naumburger Unternehmer tun sich für Langzeit-Doku über C-Jugend des SC Magdeburg zusammen. Erste Folge ist jetzt auf YouTube zu sehen. Was die Nachwuchs-Handballer von den Allerbesten lernen können.
Aktualisiert: 25.02.2026, 17:39
Naumburg/Barcelona - Die Frage hat Patrik Borchmann schon einige Male zu hören bekommen, also stellt er sie gleich selbst: