Ein aus Freyburg stammender Filmemacher und ein Naumburger Unternehmer tun sich für Langzeit-Doku über C-Jugend des SC Magdeburg zusammen. Erste Folge ist jetzt auf YouTube zu sehen. Was die Nachwuchs-Handballer von den Allerbesten lernen können.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 25.02.2026, 17:39
Ziel des Filmprojekts: Emotionen und Motivation der in einem für eine etwaige Profi-Karriere entscheidenden Altersbereich befindlichen SCM-Nachwuchs-Handballer zeigen – und ihren Umgang mit Druck und Frustrationen. (Foto: ARTS7 Werbeagentur)

Naumburg/Barcelona - Die Frage hat Patrik Borchmann schon einige Male zu hören bekommen, also stellt er sie gleich selbst: