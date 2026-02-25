Trip an legendäre „Barça Academy“ des FC Barcelona Wie Handball-Profis „gemacht“ werden: YouTube-Doku über SCM-Nachwuchs zeigt harten Weg an Spitze

Ein aus Freyburg stammender Filmemacher und ein Naumburger Unternehmer tun sich für Langzeit-Doku über C-Jugend des SC Magdeburg zusammen. Erste Folge ist jetzt auf YouTube zu sehen. Was die Nachwuchs-Handballer von den Allerbesten lernen können.