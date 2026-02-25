weather wolkig
Zwischenfall in Harzer Baumarkt Randale bei Hellweg in Quedlinburg: Unbekannter wütet im Eingangsbereich – Mitarbeiter filmen Attacke

Im Hellweg-Baumarkt in Quedlinburg (Harz) hat ein Unbekannter randaliert und mehrere Artikel durch den Eingangsbereich geschleudert. Ein Video des Vorfalls sorgt nun für Gesprächsstoff.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 25.02.2026, 19:44
Im Hellweg-Markt in Quedlinburg ist es am Dienstagabend (24. Februar) zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann randalierte. Symbolfoto: Rainer Schweingel

Quedlinburg. - Aufregung im Bau- und Gartenmarkt Hellweg in Quedlinburg: Dort hat am Dienstagabend (24. Februar) ein Mann randaliert. Er warf im Eingangsbereich des Baumarktes mit ausgestellten Artikeln – darunter eine Schubkarre – um sich.