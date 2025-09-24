Im Finale 2025 besiegte der 1. FC Magdeburg die Frauen des Halleschen FC nach großem Kampf. Am Mittwoch kommt es erneut zum direkten Duell. Wir zeigen das Viertelfinale im Livestream.

Im Viertelfinale des Landespokals der Frauen kommt es zum Duell Hallescher FC gegen 1. FC Magdeburg. Wir zeigen das Spiel am 25. Februar 2026 im Livestream.

Magdeburg/Halle (Saale) - Es ist die Neuauflage des Vorjahres-Finals: Am 25. Februar treffen Hallescher FC und 1. FC Magdeburg im Landespokal der Frauen aufeinander. Wer zieht am Mittwoch ins Halbfinale ein? Die Antwort gibt es bei uns im Livestream.

Anstoß ist um 19 Uhr, wir übertragen das Spiel exklusiv im Livestream. Moderator vor Ort ist Robert Rist.

Keine Frage, der 1. FC Magdeburg geht als Regionalligist als klarer Favorit ins Viertelfinal-Duell am Mittwochabend. Zudem ist der FCM auch Titelverteidiger im Landespokal, gewann das Finale 2025 am Ende klar mit 4:1 gegen den aufopferungsvoll kämpfenden HFC. Es war der historische erste Titel für die FCM-Frauen.

HFC und FCM wollen beide den Landespokal gewinnen

Highlights: FSA-Pokal der Frauen | Hallesche FC gegen 1. FC Magdeburg Schnitt: Christian Kadlubietz Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Titel Nummer zwei soll im Sommer erneut im Landespokal folgen, doch müssen die Blau-Weißen dafür dieses Mal schon im Viertelfinale den Rivalen HFC aus dem Weg räumen. Es ist die wohl höchste Hürde auf dem Weg zum Pokal.

Denn Halles Frauenteam blickt auf eine bislang makellose Saison in der Verbandsliga zurück, alle acht Partien wurden dort gewonnen, erst ein Gegentor kassierte der HFC. Dennoch liegt die Favoritenrolle klar beim Gegner. Gelingt Halle dieses Mal die Pokalsensation?

