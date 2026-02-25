In Querfurt ist die Zusammenlegung von zwei Kindertageseinrichtungen geplant. Der Kita „Sonnenkäfer“ droht ab Mitte 2027 die Schließung. Eltern führten jetzt eine Mahnwache durch, haben eine Online-Petition gestartet und kündigen eine Kundgebung an.

Rund 40 Personen nahmen am Dienstagabend vor der Kita „Sonnenkäfer“ an einer Mahnwache teil.

Querfurt/MZ. - Gedrückte Stimmung bei Eltern, Großeltern und Erziehern, die am Dienstagabend das Gebäude der Volkssolidarität (VS) Saale-Kyffhäuser im Fliederweg in Querfurt verließen. In einer Elternversammlung war ihnen mitgeteilt worden, dass die hier befindliche Kita „Sonnenkäfer“ voraussichtlich im Sommer 2027 mit der Kita „Buratino“ im Nemsdorfer Weg zusammengelegt werden soll.