  4. Demonstration für Kinder- und Jugendhilfe: Kurz nach großer Demo: OB Vogt präsentiert Lösung für freie Träger

Demonstration für Kinder- und Jugendhilfe Kurz nach großer Demo: OB Vogt präsentiert Lösung für freie Träger

Halles OB Alexander Vogt kündigt nach einer großen Demo auf dem Marktplatz eine Lösung für die freien Träger an. Im Stadtrat kommen Fragen auf, warum die Stadt diesen Schritt nicht eher gegangen ist.

Von Jonas Nayda und Isabell Sparfeld Aktualisiert: 25.02.2026, 19:50
Oberbürgermeister Alexander Vogt spricht auf der Demo am Marktplatz.
Oberbürgermeister Alexander Vogt spricht auf der Demo am Marktplatz. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Dass es so viele Menschen werden würden, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet. 200 Teilnehmer waren ursprünglich angemeldet für die Demo gegen die Schließung zahlreicher sozialer Angebote. Schätzungen zufolge haben sich am Mittwochmittag dann mehr als 2.000 Menschen auf dem Marktplatz versammelt, um ihrer Wut lautstark Luft zu verschaffen.