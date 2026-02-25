Geld gegen Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Auf dieses Modell der Belohnung hat die Stadt Merseburg im vergangenen Jahr häufig gesetzt, egal ob bei Graffiti, Vandalismus im Tierpark oder einer Brandserie.

Merseburg/MZ. - „Soziale Kontrolle funktioniert als Instrument“, urteilt Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). Er zieht auf MZ-Anfrage ein positives Resümee zu den von der Stadt zuletzt häufiger ausgelobten Belohnungen, um Vandalismus und andere Straftaten zu bekämpfen. Ursprünglich hatte die Stadt etwa Geld für Hinweise auf Graffiti-Sprayer ausgelobt. Im vergangenen Jahr legte sie dann nach einer Brandserie im August und einer Reihe von Vandalismusakten im Südpark, bei denen unter anderem ein Rabe entkam, nach.