Nach der Winterunterbrechung arbeiten die Firmen am Kreisverkehr in Zörbig weiter. Erster Bauabschnitt bis Mai geplant, Abschluss des Gesamtprojekts soll Ende September folgen.

Neustart nach Winterpause am Zörbiger Kreisel

Zörbig/MZ. - Auf der Baustelle am künftigen Kreisverkehr in Zörbig herrscht wieder Betrieb. Nach der witterungsbedingten Pause sind die Unternehmen seit Wochenbeginn zurück. Bürgermeister Matthias Egert (CDU) bestätigt, dass die Arbeiten planmäßig fortgesetzt werden. „Wir haben die Strecke abgesteckt für den Gehweg und für den Innenkreisverkehr“, sagt Egert. Derzeit werde ausgekoffert, um das Gelände vorzubereiten. Borde sollen gesetzt und die HGT-Schicht eingebaut werden.

Die Firma SSS beginnt ab Donnerstag im Auftrag der Mitnetz mit weiteren Arbeiten. Ab der kommenden Woche würden zudem die Mittelspannungsleitungen umgeklemmt. Bereits am Montag sei das Baufeld vermessen worden. Mit der Bauberatung seien letzte Details abgestimmt worden. „Seit gestern sind sie wieder voll da“, so Egert. Zwei Monate Winterwetter seien im Bauablauf berücksichtigt gewesen. Der erste Bauabschnitt solle bis Mai fertiggestellt werden. Danach starte der zweite Teil. „Geplantes Bauende ist September.“ Geprüft werde derzeit, ob die Löberitzer Straße voll gesperrt wird. Hintergrund seien Arbeiten der Telekom sowie der Bau der Mittelinsel.

1,9 Millionen im Einsatz

Voraussetzung sei die Zustimmung der unteren Verkehrsbehörde. Ziel sei es, Maßnahmen gebündelt umzusetzen und einzelne Straßenzüge anschließend wieder freizugeben. Zusätzlich werde eine Bewässerungsleitung für die Mittelinsel gelegt. „Wir wollen das ja ein Stück weit begrünen“, erklärt Egert.

Rund 1,9 Millionen Euro werden aktuell für den gesamten Kreisverkehr verbaut. Nach Abschluss des Kreisels stünden weitere Vorhaben an, darunter der Radweg nach Löberitz sowie der grundhafte Ausbau der Stumsdorfer sowie die Radegaster Straße.