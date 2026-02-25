Bei einer Blaulichtfahrt eines Polizeiwagens kommt es zu einem Zusammenstoß auf der Merseburger Straße. Was ein junger Afghane, der dabei ein Bein verliert, dazu vor Gericht sagt.

Opfer und Polizist treffen sich vor Gericht - Welches milde Urteil ergeht

In der Verhandlungspause unterhalten sich der Polizist und der junge Afghane mit Hilfe einer Dolmetscherin. Der Polizist hatte den damals 18-Jährigen nach dem Unfall auch ein Mal im Krankenhaus besucht.

Halle (Saale)/MZ. - Für den 33-jährigen Polizisten war es eine gute Entscheidung, Widerspruch gegen den Strafbefehl über 6.000 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung einzulegen. „Trotzdem tut es mir leid, was damals passiert ist“, sagt er zum Abschluss des Prozesses um einen Unfall mit einem Streifenwagen im Oktober 2024.