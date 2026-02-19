Autos kollidieren, ein 18-Jähriger verliert ein Bein. Die Einsatzfahrt eines Polizeifahrzeuges in Halle endet tragisch. Warum sich auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) für den Fall interessiert.

Polizist in Halle vor Gericht - Wieviel Schuld trägt er an dem schrecklichen Unfall?

Der Polizist (l.) muss sich vor Gericht wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. War er mit dem Funkstreifenwagen zu schnell unterwegs und hat deshalb einen Unfall verursacht?

Halle (Saale)/MZ. - Dieser Fall interessiert auch den Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel. „Das war ein unglaublich tragisches Ereignis – sicherlich auch für den beteiligten Polizisten“, sagt der 44-Jährige. Er verfolgt den Prozess gegen einen 33-jährigen Polizisten, der sich vor dem Amtsgericht Halle wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss.