Vor dem Amtsgericht Polizist in Halle vor Gericht - Wieviel Schuld trägt er an dem schrecklichen Unfall?
Autos kollidieren, ein 18-Jähriger verliert ein Bein. Die Einsatzfahrt eines Polizeifahrzeuges in Halle endet tragisch. Warum sich auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) für den Fall interessiert.
19.02.2026, 16:04
Halle (Saale)/MZ. - Dieser Fall interessiert auch den Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel. „Das war ein unglaublich tragisches Ereignis – sicherlich auch für den beteiligten Polizisten“, sagt der 44-Jährige. Er verfolgt den Prozess gegen einen 33-jährigen Polizisten, der sich vor dem Amtsgericht Halle wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss.