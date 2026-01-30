Bei einem folgenschweren Unfall mit einem Polizeifahrzeug in Halle werden im Oktober 2024 mehrere Menschen verletzt. Warum sich ein 33-jähriger Polizist deshalb jetzt vor dem Amtsgericht verantworten muss.

Mann verliert Bein bei Unfall mit Streifenwagen in Halle – Polizist steht vor Gericht

Rettungskräfte kümmern sich nach dem Unfall um einen Schwerverletzten.

Halle (Saale)/MZ. - Es war Abend, als die Besatzung eines Streifenwagens mit Blaulicht und Sondersignal zu einem Einsatz unterwegs war. An der Kreuzung Merseburger Straße/ Pfännerhöhe kam es jedoch zu einer verhängnisvollen Kollision. Ein Polizeibeamter muss sich deshalb demnächst vor Gericht wegen mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung verantworten.