Ein Fußgänger wird in Halle von einem Polizeiauto angefahren und schwerst verletzt. Auch weitere Personen kamen zu Schaden. Was bisher zum Hergang des schweren Unfalls in der Merseburger Straße bekannt ist.

18-Jähriger bei Unfall mit Polizeiauto in Halle schwerstverletzt

Ein Bild des Schreckens: der Unfallort in der Merseburger Straße in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Bei dem schweren Unfall mit einem Polizeiauto sind am späten Freitagabend in der Merseburger Straße von Halle sechs Menschen verletzt worden. Ein 18-jähriger Fußgänger habe schwerste Verletzungen erlitten, berichtete die Polizei am Samstagmorgen.

Gegen 21.10 Uhr kollidierte den Angaben zufolge ein Polizeiauto, mit Blaulicht in Richtung Riebeckplatz unterwegs, mit einem den Kreuzungsbereich passierenden Pick-Up. Das Polizeifahrzeug sei durch den Aufprall von der Fahrbahn abgekommen und habe den an der Ampel in Höhe Raffineriestraße wartenden 18-Jährigen angefahren. Der Fußgänger wurde zwischen dem Fahrzeug und Ampelmast eingeklemmt.

Der Pick-Up wurde durch den Zusammenstoß über das Gleisbett der Straßenbahn in der Merseburger Straße auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem Pkw zusammen. Ein weiterer Fußgänger wurde laut Polizei durch herumfliegende Trümmerteile verletzt.

Insgesamt erlitten sechs Menschen Verletzungen. Zwei von ihnen kamen zur ärztlichen Behandlung stationär ins Krankenhaus, vier weitere verletzte Personen wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt.

Mehrere Rettungswagen und Feuerwehren sowie die Ölwehr waren im Einsatz. Ein externer Unfallgutachter war ebenfalls vor Ort. Am Unfallort liefen bis gegen 3.45 Uhr am Samstag gute sechseinhalb Stunden lang Räumungsarbeiten. Zum genauen Unfallhergang werde nun ermittelt, wie es von der Polizei heißt.